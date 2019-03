Exclusief voor abonnees Jelle Cleymans & Free Souffriau na 11 jaar opnieuw in musical ‘Daens’: "Met Free heb ik altijd graag gekust" Jolien Boeckx

27 maart 2019

00u00 0 Showbizz Elf jaar geleden schitterden Jelle Cleymans (33) en Free Souffriau (39) al eens in de Studio 100-musical 'Daens'. Volgend jaar mogen ze dat opnieuw doen, want vanaf eind februari 2020 wordt de succesproductie hernomen in het Studio 100-Pop-uptheater. Met rijdende tribunes, dus. "We hebben nu meer ervaring met kussen", reageert het musicalduo.

"Over thuiskomen gesproken", zeggen Jelle en Free, want de twee musicalkrakken zullen in de vernieuwde versie van 'Daens' dezelfde rollen spelen als elf jaar geleden: de socialist Jan de Meeter en de katholieke fabrieksarbeidster Nette Scholiers. "Een fantastische ervaring was dat toen, zelfs een mijlpaal in mijn leven. Nu ik die liedjes opnieuw moet instuderen, krijg ik meteen weer kippenvel", glimlacht Free. "Ja, die magie is er weer", zegt Jelle. "Al ga ik het verhaal nu wel anders beleven, denk ik. Indertijd was ik pas 23 jaar. Nu besef ik veel meer waar het verhaal van 'Daens' over gaat, vooral de menselijke kant ervan." "Maar elf jaar, dat zie je ook wel aan de buitenkant, hoor", vult Free lachend aan. "Ik ga huppelend spelen, dan lijk ik wat jonger."

