Jeff Hoeyberghs over #metoo: "Wees verdorie blij met al de mannelijke aandacht!"

06u00

Bron: TV Familie 0 vtm Jeff Hoeyberghs Showbizz De #MeToo-beweging die ontstond in de slipstream van het seksschandaal rond Hollywood-topman Harvey Weinstein, deed al flink wat stof opwaaien. Tal van gevallen van seksuele intimidatie kwamen er door aan het licht. Denk maar aan de Bart De Pauw-affaire in ons land. De populaire hashtag vond in niet minder dan 85 landen weerklank en de vrouwen achter #MeToo werden door weekblad Time uitgeroepen tot 'Person of the Year'.

Maar niet iedereen heeft het begrepen op de beweging. Is #MeToo voor heel wat mannen hét signaal om hun woorden meer dan ooit te wikken en wegen, dan is het voor Jeff Hoeyberghs (56) net een reden om extra met de voeten vooruit te tackelen. De controversiële plastisch chirurg schoffeerde op z'n Facebookpagina enkele vrouwen in een discussie rond het fokken van honden. Maar als we hem daarover contacteren, valt onze mond pas echt open. Want Jeff ontsteekt spontaan in een felle anti-#MeToo-colère. "Al die heisa heeft absoluut geen indruk op mij gemaakt", zegt hij. "Ik vind #MeToo ronduit belachelijk!"

Waarom ben je zo tegen?

Vrouwen zetten zichzelf buitenspel met deze beweging. Ze zouden verdorie blij moeten zijn met álle aandacht die ze krijgen van mannen. Of dat nu op een handige of onhandige manier gebeurt, maakt niet uit.

