Jeff Bridges krijgt oeuvreprijs op de Golden Globes

17 december 2018

Jeff Bridges krijgt de Cecil B. DeMille Award tijdens de komende editie van de Golden Globes. De 69-jarige acteur ontvangt de oeuvreprijs tijdens de uitreiking op 6 januari.

Jeff Bridges is onder meer bekend van zijn rollen in films als ‘Crazy Heart’, ‘The Big Lebowski’, ‘True Grit’ en ‘Hell Or High Water’. The Hollywood Foreign Press Association, de organisatie achter de Globes, prijst zijn omvangrijke carrière en zijn liefdadigheidswerk.

De Amerikaanse acteur heeft al een gewone Globe, voor beste mannelijke hoofdrol, op zijn schoorsteenmantel staan. Hij kreeg die prijs in 2009 voor zijn rol in ‘Crazy Heart’. Bridges wist zijn vier andere nominaties niet te verzilveren.



De Cecil B. DeMille Award wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die een buitengewone bijdrage heeft geleverd aan de entertainmentwereld. Eerdere ontvangers zijn onder meer Walt Disney, Frank Sinatra, Sidney Poitier, Doris Day en Robin Williams. Vorig jaar won Oprah Winfrey de oeuvreprijs.