Jeff Bezos blijft ook na scheiding de rijkste man op aarde ALE

05 april 2019

10u08

Bron: AP, CNN 0

Het echtscheidingsakkoord van Jeff Bezos en zijn inmiddels ex-vrouw MacKenzie is klaar. De CEO en oprichter van Amazon behoudt 75 procent van zijn aandelen, wat goed is voor 12 procent van de volledige Amazon-aandelen. Zijn ex-vrouw krijgt 4 procent van de aandelen en dat is goed voor zo’n 36 miljard dollar (32 miljard euro). Daarnaast doet ze ook afstand van haar belangen in de Washington Post en ruimtevaartbedrijf Blue Origin.

