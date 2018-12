Jean-Pierre Van Rossem in 15 citaten Brecht Herman

14 december 2018

Jean-Pierre Van Rossem is op 73-jarige leeftijd overleden. Het was een eigenzinnige man die nooit een blad voor de mond nam en daardoor vaak in opspraak kwam. Wij zetten enkele opvallende quotes op een rij.

1. Toen hij in 2000 met een Ferrari 360 Modena tegen een bus van De Lijn botste: “Ik rijd al heel mijn leven 300 kilometer per uur en kom nu een ongeval tegen met 30 per uur. Dat is toch godgeklaagd.”

2. “Ik rook veel, ja. De spreekwoordelijke Turk kan er nog een punt aan zuigen. Et alors? Ik ben niet bang om dood te gaan. Als het moet, moet het maar.”

3. Bij de eedaflegging van Albert II in de Senaat, in 1993: “Vive la république d’Europe!”

4. “Ik ben een klootzak geweest, maar wel een interessante klootzak. Ik heb gruwelijk veel fouten gemaakt en verkeerde beslissingen genomen.”

5. “Ik heb nog schuld bij de fiscus. Een beetje. 17,5 miljard.”

6. “Ik heb het eens uitgeteld: ik moet in mijn leven ongeveer 3,8 miljoen sigaretten gerookt hebben. Ik rookte gemakkelijk acht pakken per dag, de ene sigaret na de andere. Dat zijn meer dan tweehonderd sigaretten per dag.”

7. “Ik weet dat ik in mijn leven 128 of 138 Ferrari’s gekocht heb, een hoop schilderijen, 7 kastelen die ik nooit gezien heb, 2 vliegtuigen en een jacht van 89 miljoen dollar.” (1991)

8. “Ik heb geen schrik meer van de dood. Er ontstaat zelfs een verlangen naar de dood. Ik zou toch graag voor het einde van het jaar kunnen zeggen: het is genoeg.” (2017)

9. Hij was niet echt opgezet met het gezelschap van Betty in ‘Big Brother VIPS’, in 2001: “Als een vrouw die haar kont en tieten laat zien al een BV is, dan is het ver gekomen.”

10. Nadat hij op zijn gezicht ging door een duwtje van Luk Alloo en zijn fiets inspecteerde: “Mijnen asbak staat er nog op, da’s het voornaamste.”

11. In debat over de economische crisis met Caroline Gennez en Hendrik Bogaert: “Ik wil erover spreken met mensen die er iets van kennen. Jullie zijn politici, jullie weten niets.”

12. “Ik heb intussen wel geleerd dat er twee categorieën mensen zijn: zij die voor mij zijn en zij die tegen mij zijn. Ik denk niet dat er een tussensoort bestaat.’'

13. “Ik vertrek altijd van een waarheid die ik aankleed en mooier maak dan de werkelijkheid. Als ik bijvoorbeeld op restaurant ben geweest en het was best duur, zeg ik: ‘We zijn met zijn vieren gaan eten en we hebben honderdduizendfrank verteerd.’” (2000)

14. “Toen de fiscus alles had aangeslagen, heb ik noodgedwongen met een Rolls moeten rijden. Vreselijk was dat. Zo ne lompen bak die om de vijf minuten kapot is. Ik kon er met moeite 200 kilometer per uur mee halen. Ik heb hem uiteindelijk verkocht, want ik ging nog liever te voet dan met die Rolls te moeten verder rijden.”

15. “Ik heb van alles spijt. Maar als ik het anders had gedaan, was het nooit zo boeiend geweest.” (2018)