Jean-Pierre Van Rossem (73) overleden Toon Mast

14 december 2018

10u57 599 Showbizz In het UZ Jette is Jean-Pierre Van Rossem overleden. De ex-beursgoeroe werd 73 jaar. Van Rossem sukkelde al geruime tijd met zijn gezondheid en werd dinsdag nog met spoed overgebracht van zijn appartement in Kapelle-op-den-Bos naar het ziekenhuis. Daar zou hij gisteren overleden zijn, meldt VTM Nieuws. De doodsoorzaak is voorlopig onbekend.

Enfant terrible, beursgoeroe, meesteroplichter, econoom, politicus, schilder en rebel. Het zijn maar enkele termen die passen bij de excentrieke figuur Jean-Pierre Van Rossem, die het met veel branie, lef en een grote mond tot één van de meest besproken figuren van de afgelopen decennia schopte.

Een vloot Ferrari’s, kastelen, een megajacht, tientallen miljoenen dollars en heel wat vrouwelijk schoon: Van Rossem had het in de jaren 80 en 90 allemaal. Op een bepaald moment beschikte hij naar eigen zeggen over bijna 900 miljoen dollar. Het contrast met de Jean-Pierre Van Rossem van eind jaren tachtig, begin jaren negentig en die van de voorbije jaren kan niet groter zijn.

Zo leefde hij de laatste jaren een teruggetrokken bestaan in zijn appartementje in Kapelle-op-den-Bos. In november van dit jaar kreeg hij opnieuw twee jaar effectieve celstraf en werd er 390.000 euro verbeurdverklaard wegens valsheid in geschrifte, witwassen, belastingfraude en oplichting. “Mij krijgt ge nooit meer in den bak. Ik val nog liever dood”, sprak hij toen in zijn laatste interview met onze krant.

Bad boy met een groot hart

De afgelopen weken was er opnieuw veel te doen rond Van Rossem, omdat televisiemaker Peter Boeckx een tweedelig portret maakte van de man. Dat werd op 4 en 11 december uitgezonden. Naar aanleiding van zijn overlijden zal VIER dat laatste televisie-interview vanavond opnieuw integraal uitzenden. Boeckx reageerde intussen ook op zijn dood. “ Ik heb hem de voorbije jaren leren kennen als een bad boy met een ontzettend groot hart. Achter zijn façade zat een gevoelige en vooral een unieke ziel. Hij heeft op zijn geheel eigen manier de geschiedenis van ons land kleur gegeven. Het was een eer om zijn testament op te tekenen voor de Vlaamse televisie. “