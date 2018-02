Jean-Marie Pfaff wil na 10 jaar terug 'De Pfaffs' op tv Jolien Boeckx

08 februari 2018

05u00 0 Showbizz Jean-Marie Pfaff (64) is back. Vorige week dook hij al op in ‘Groeten Uit’ en vanaf maart staat hij in de Ketnet Musical Team U.P. "Wat een eer", glundert de keeperlegende.

Tien jaar lang smulde Vlaanderen van Jean-Marie zijn familie en dat doet ze blijkbaar nog steeds. Nadat dochter Kelly en manlief Sam Gooris met hun kids Shania en Kenji gevraagd werden voor ‘Groeten Uit’ op VTM – met daarin een kleine deelname van Jean-Marie – is het nu terug de beurt aan de pater familias zelf. “Ik ben heel vereerd dat Ketnet en Studio 100 mij gevraagd hebben voor hun musical Team U.P. Heel fijn dat ze bij een grote sportkampioen aan mij denken”, zegt de keeperlegende. “Alleen ga ik wel niet écht live meespelen. Er wordt een kartonnen versie van mij gemaakt… Ik zal een paar keer verrassend opduiken.”

Van keeper naar zwemlegende

In de Ketnet Musical Team U.P., die op 3 maart in première gaat en waarvan al meer dan 30.000 tickets verkocht zijn, moet Jean-Marie de wereldberoemde zwemlegende Franky Champion voorstellen. “Al dat acteren, dansen, zingen is niet zo simpel, hé (lacht). Ik ga dat aan de kinderen overlaten. Net zoals ik vroeger als klein mannetje een droom had om een goede keeper te worden en daar altijd in geloofd heb, wil ik deze kinderen die kans nu ook geven. Mijn kleine deelname aan de Ketnet Musical moet een steun zijn voor hen. Ze moeten geloven in hun dromen om een musicalster te worden”, legt hij uit. “Daarbij horen uiteraard tegenslagen of commentaar. Maar die moeten ze incasseren. Die maken hen sterker.”

Comeback

Binnenkort schittert Jean-Marie wel terug zélf in een tv-programma. “We hebben al veel aanvragen gekregen om terug met mijn familie op televisie te komen. We zijn nu volop in bespreking om de voorstellen te overleggen”, zegt hij. Er komt dus sowieso wel iets terug rond De Pfaffs op tv. “Maar nog niet voor dit jaar. We zijn nu acht jaar gestopt met De Pfaffs, het zou mooi zijn om terug te komen rond het tiende jaar.” Nog even wachten dus, maar da’s geen probleem voor hem. “De aandacht mis ik niet. Integendeel, ik ben nog steeds die gewone jongen van het volk, die belangstelling kreeg voor zijn sportieve prestaties. Voor die erkenning ben ik wel héél dankbaar.”

Tickets en info voor de Ketnet Musical Team U.P. via www.ketnetmusical.be