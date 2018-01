Jean-Marie Pfaff ontbindt zijn fonds EVDB

Jean-Marie Pfaff (64) stopt met zijn Jean-Marie Pfaff Fonds. Het fonds was ontstaan om sociaal zwakkeren te helpen. Nu heeft Pfaff in een reactie aan De Tijd verteld dat hij geen tijd meer heeft voor zijn fonds.

De gewezen Belgische voetbalkeeper draagt namelijk zorg voor zijn vrouw Carmen (61), die aan osteoporose lijdt. Ook zijn kleinkinderen nemen veel tijd in beslag. Pfaff zegt wel dat hij steeds te vinden zal zijn om deel te nemen aan openingen of voetbalmatchen voor het goede doel.

Het bekendste evenement dat Pfaff organiseerde via zijn fonds was de 'Benefietstocht'. Daarbij fietste Pfaff met vrienden van München, zijn tweede thuis, naar Brasschaat. Met die jaarlijkse fietstocht van ongeveer duizend kilometer zamelde hij heel wat geld in. In 2009 moest Pfaff aan het infuus toen hij zichzelf overdeed tijdens zo'n fietstocht.