Jean-Marie Dedecker volgt Olympische Spelen op de voet: “In mijn tijd was het scharrelen en schooien voor loon”

Jean-Marie Dedecker (69) - burgemeester van Middelkerke en 19 jaar lang de bondscoach van de Belgische judoka's - ziet veel slaagkansen voor onze atleten tijdens de Olympische Spelen in Tokyo. "Ik verwacht niet minder dan tien medailles van de Belgen", klinkt het bij Dedecker, die ook uitgebreid terugblikt op zijn eigen carrière binnen de sportwereld. Daarnaast heeft hij het ook over zijn geliefde badplaats en ook zijn eigen 'prestaties' komen aan bod: "Ik had vroeger een sixpack, nu is dat een onepack."

Net als Kamagurka, wijlen Dixie Dansercoer en acteur Wim Willaert is Jean-Marie Dedecker (69) geboren in Nieuwpoort. Hij woonde er slechts twee jaar, maar bleef een man van de kust. Sinds drie jaar draagt hij zelfs trots de burgemeesterssjerp van buurgemeente Middelkerke. De plaatselijke zeedijk is dan ook de logische locatie voor een openhartig interview. “Het Epernayplein is het bruisende centrum van onze gemeente”, vertelt hij in Story. “Tot enkele jaren geleden stond hier het casino, vanaf de jaren 50 een iconisch ijkpunt in Normandische stijl dat Middelkerke op de showbizzkaart zette. In de Baccara-zaal traden internationale sterren op, en in het casino vonden in de jaren 80 mythische talentenjachten plaats als de Baccarabeker. Clouseau, Vaya Con Dios, Dana Winner en Wendy Van Wanten: allemaal hebben ze daar gestaan. De talkshow van Margriet Hermans werd er opgenomen, net als De muziekdoos met Johan Verstreken.”

“Bezieler en uitbater Luc Rammant zorgde er destijds voor dat Middelkerke een begrip werd in de entertainmentwereld en dat het casino toegankelijk werd voor de middenklasse”, vervolgt hij. “Maar toen de uitbating later in handen kwam van een Engelse groep, ging alles teloor. De tijd heeft hier twintig jaar stil gestaan. Daar wilden we iets aan doen. Dus gaat eind dit jaar ons nieuwe zwembad open, leggen we een nieuwe zeedijk aan en zijn we een nieuw gemeentehuis aan het bouwen. Over enkele maanden hopen we hier ook te kunnen starten met de bouw van het nieuwe casino. Dat moet het mooiste gebouw van het hele land worden, met minder nemen we geen genoegen! Een prestigeproject met een fors prijskaartje dat de gemeente zal betalen, maar we hebben al een huurder die jaarlijks 2,5 miljoen euro zal neertellen.”

Volledig scherm Jean Marie Dedecker © Dieter Bacquaert

The place to be

De aantrekkingskracht waaraan het Middelkerke jarenlang ontbrak, lijkt terug. De gemeente biedt deze zomer heel wat vertier. Het reuzenrad van radiozender JOE in deelgemeente Westende bijvoorbeeld, net als het zandsculpturenfestival met dit jaar de personages van ‘F.C De Kampioenen’ als blikvangers. “En vergeet ons sportpark niet, of de beelden van stripfiguren op de zeedijk. Op het einde van de zomer slaat VTM bij ons ook de tenten op voor de eenmalige special van ‘Tien om te Zien’, en er zijn elke donderdagavond de Parkies-concerten met optredens van onder anderen Gene Thomas, Sandra Kim en Sabien Tiels. En afgelopen zaterdag stelde Jo Vally hier zijn nieuwe cd voor. Het Antwerps Sportpaleis slaat hier met de Proximus Pop-Up Arena ook heel de zomer zijn tenten op, met in augustus nog optredens van onder anderen Mama’s Jasje, Soulsister, Gers Pardoel, André Hazes, Clouseau, Jan Smit en Will Tura.”

“Meer dan ooit is Middelkerke weer the place to be”, aldus een trotse Jean-Marie Dedecker. “Veel andere kustburgemeesters durfden niet veel evenementen in te plannen omwille van corona, en daar doen wij nu ons voordeel mee. Had Tomorrowland ons gebeld, dan waren ze in Middelkerke ook welkom geweest (lacht). We willen onze gemeente immers een jongere uitstraling geven en niet langer het lelijke eendje zijn tussen Nieuwpoort en Oostende. Nu zijn de meeste inwoners zestigplussers, maar we willen ook de werkende jeugd weer aantrekken. Ik zou graag nog even burgemeester blijven, ja. Of ‘burgervader’, een veel mooier woord. Maar voor de nationale politiek zal ik me in 2024 sowieso niet meer verkiesbaar stellen.”

Volledig scherm Jean-Marie Dedecker, hier nog als bondscoach. © NICO VEREECKEN/PHOTO NEWS

Van sixpack naar onepack

Dedecker legde professioneel al een opmerkelijk parcours af, dat hem via een betonfabriek, de bank- en verzekeringsbranche, de horeca, een visfabriek en de reclamewereld naar de politiek loodste. “Niet dat ik die ondernemingsgeest van thuis uit heb meegekregen, mijn vader was staatsambtenaar. Nee, ik heb die eerder opgepikt in de bankwereld, waar ik zag dat er met risico’s nemen en zaken doen veel meer geld te verdienen was. Eigenzinnig zijn, durven handelen en nooit opgeven, dat is altijd mijn motto geweest. Ik was ook nooit te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Toen ik twaalf was, deed ik net als mijn broers en zussen vakantiewerk – verplicht van thuis uit. Ravotten kon pas wanneer mijn uren in de bakkerij erop zaten, om twee uur in de namiddag.”

“Het leverde me per zomer omgerekend een dikke zeshonderd euro op, die ik thuis afgaf, maar ook diende voor een fiets waarmee ik naar het college in Nieuwpoort reed”, zegt hij nog. “Heel breed hadden we het thuis niet, maar dat was destijds niet ongewoon. Het was normaal om als kind bij te springen voor het huishoudbudget. En in de kerstvakantie gingen we als tiener sla snijden bij een boer, op onze knieën voor vijf frank per uur, nog geen vijftien eurocent! Rond mijn zestiende ben ik dan redder geworden op het strand. Dat leverde niet alleen méér op qua centen, maar ook qua aandacht van de meisjes (lacht). Ik had toen een sixpack, nu is dat eerder een onepack... Ik liep gebruind in bloot bovenlijf rond op het strand, het was als paraderen op een catwalk. Het is de schoonste job van de wereld. Heerlijke tijden waren dat! We werkten lange dagen, maar van werken ga je niet dood, en we hebben toen ook veel genoten en gefeest.”

Volledig scherm Jean-Marie Dedecker is een trotse burgemeester. “Meer dan ooit is Middelkerke weer the place to be”, zegt hij. © Joel Hoylaerts / Photo News

Vierjaarlijkse verslaving

Laat ons ook niet vergeten dat Jean-Marie Dedecker ons land meer dan 130 medailles bezorgde in de twintig jaar dat hij, vanaf 1981, coach was van het nationale judo-team. “144 om precies te zijn”, verduidelijkt hij. “En ik ben er zeker van dat we er ook heel wat mee naar huis gaan brengen uit Tokio. Ik verwacht niet minder dan tien medailles van de Belgen. Wat een prachtige delegatie hebben we! Ik duim echt voor onze judoka’s, Toma Nikiforov, Jorre Verstraeten en Matthias Casse, toptalenten.”

“Hoe die atleten werken en trainen, is niet meer te vergelijken met de werkwijze van onze judoka’s toen ik nog bondscoach was”, gaat Dedecker verder. “Nu trainen deze mensen als op een afzonderlijk eiland, elk met hun eigen trainers en begeleiders. Destijds waren we veel meer een team, ‘de bende van Dedecker’ noemden ze ons. Nu zijn dat bijna allemaal beroepsatleten op de loonlijst van de overheid, maar destijds hadden velen nog een andere job naast hun sportpassie. Wij moesten scharrelen en schooien. Het waren andere tijden, maar wel de mooiste jaren van mijn leven. Hard, maar dankbaar. Ik heb alles te danken aan mijn atleten. De roem die de sport me heeft opgeleverd, heeft zich achteraf doorgezet in de politiek. Ik zal ook nu weer proberen om álles van de live-verslaggeving vanuit Tokio mee te pikken. Het is een vierjaarlijkse verslaving waar ik volledig in opga. Niet enkel in het judo, maar in alle olympische sporten, hé. Behalve misschien het voetbal – dat vind ik echt maar een spel.”

