Jean-Marie Dedecker slaat terug nadat ‘Familie’-acteur Maxime De Winne hem een idioot noemt: “Ik nodig hem uit...” Redactie

01 juni 2019

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Maxime De Winne (41), Quinten uit ‘Familie’, heeft scherp uitgehaald naar Jean-Marie Dedecker. Hij is het absoluut niet eens met diens ideeën over het klimaat.

“De klimaatverandering is gewoon bewézen. Het is wetenschap”, aldus Maxime De Winne. “En de mens is verantwoordelijk. Wie dat niet wil inzien, steekt zijn kop in het zand. Weet je wat ik niet snap? Dat een idioot als Jean-Marie Dedecker de kans krijgt om overal te verkondigen dat de jongeren die voor het klimaat opkomen klimaatgoeroes zijn die hem regels willen opleggen. En dat ze naïef en verwend zijn. Hij is een klimaatnegationist. En dat kan zomaar. Op de BBC bijvoorbeeld, wordt zo iemand gewoon van het scherm geflikkerd. Hier niet, dat is jammer.”

Wat Jean-Marie Dedecker (66), die het zeer goed heeft gedaan tijdens de afgelopen verkiezingen, hiervan vindt? “De aarde warmt op en de geesten verhitten”, zegt Jean-Marie. “De enigszins beperkte herseninhoud van ‘Familie’-acteur Maxime De Winne is blijkbaar al aan het overkoken terwijl CO2 nochtans niet giftig is. In plaats van onze Vitabishummeltjes de straat op te sturen om te spijbelen voor het klimaat zouden hun groene schoolmeesters hen eventjes een lesje klimaatgeschiedenis kunnen geven.”

“Onze planeet koelt al miljoenen jaren af en warmt telkens weer op”, gaat Dedecker verder. “Toen de Neanderthalers en de homo sapiens op de aarde rondliepen, stond de zeespiegel wereldwijd zes meter hoger dan nu en was het vijf graden warmer op Antarctica. En in de Middeleeuwen was de gemiddelde temperatuur twee tot drie graden hoger dan vandaag, en er waren toen geen fabrieksschouwen die CO2 in de lucht spuwden. En er draafden enkel paarden en ezels op onze wegen.”

Geen klimaatontkenner

Jean-Marie Dedecker gaat verder: “In 1972 waarschuwden klimaatwetenschappers nog voor ‘global cooling’ in plaats van ‘global warming’. Klimaat is nu precies een religie geworden met haar eigen Zweedse Messias (Greta Thunberg), haar eigen Vaticaan (het IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change), haar eigen concilies (de klimaatconferenties), haar eigen hogepriesters (de klimaatwetenschappers) en haar eigen inquisitie. Ik ben geen klimaatontkenner, maar ik vraag me af hoe groot de invloed van de mens is in de opwarming, terwijl de zon de stookketel is van onze planeet. Niemand kan me daar een antwoord op geven, je krijgt dan alleen het verwijt dat je een negationist bent.”

Kopje koffie

Tot slot heeft Jean-Marie Dedecker nog een uitnodiging voor de ‘Familie’-acteur: “De wereldberoemde Hollywood-ster en klimaatkenner Maxime De Winne is altijd van harte welkom om van gedachten te wisselen bij een kopje koffie in plaats van een lepel vitriool.”