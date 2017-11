Jean-Claude Van Damme vertoeft al kwarteeuw in belastingparadijzen TK

06u22

Bron: Belga 1 AP Showbizz Na muzieksterren als Bono, Madonna en Shakira, sporticonen als Lewis Hamilton en filmvedetten als Keira Knightley, duikt nu ook de acteur Jean-Claude Van Damme op in de Paradise Papers. Dat berichten De Tijd, Knack en Le Soir, de drie Belgische media die meewerkten aan het internationale onderzoek naar de Panama Papers.

De gelekte documenten bewijzen dat de 57-jarige actieheld al een kwarteeuw zijn weg kent in de wereld van de belastingparadijzen. Met daarin tussen 1993 en 2014 een bijrol voor zijn inmiddels 83-jarige vader die in België woont en die acht van zijn films mee heeft geproduceerd. Van Damme richtte onder meer enkele postbusvennootschap op op Aruba, Curaçao en de Britse Maagdeneilanden. Zijn vader was dan soms aandeelhouder en directeur, en natuurlijk waren de belastingsvoorwaarden telkens heel gunstig.

Van Damme reageert gepikeerd. "De gedeeltelijke bevindingen in uw artikel zijn gebaseerd op gelekte en gestolen documenten", reageert zijn advocaat in De Tijd. "De meeste informatie is oud en achterhaald. Het is niet illegaal om bedrijven op te richten in andere landen. (..) Mijn cliënt heeft alle wetten en regels strikt opgevolgd."