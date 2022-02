Jean-Claude Van Damme kondigt laatste actiefilm aan: “En daarna de wereld rond met mijn boot”

FilmHij kondigde zopas nog aan dat hij de premier gaat spelen in een nieuwe reeks voor Canal+, maar nu lijkt het erop of Jean-Claude Van Damme (61) alweer andere plannen heeft. In een interview met Deadline vertelt ‘The Muscles from Brussels’ dat er nog één laatste actiefilm zit aan te komen.

“Omdat we een dagje ouder worden, zal hij straks enkel nog films in Europa draaien, en bij voorkeur in België. Hij is erg gehecht aan zijn ouders.” Dat vertelde Eliana, de moeder van Jean-Claude Van Damme, eerder al aan ‘Dag Allemaal’. Zijn nieuwe project bracht hem dan ook weer een pak dichter bij huis. In ‘JC1er’, een Franstalige serie voor Canal+, zou Van Damme zichzelf gaan spelen. België kampt met een politieke crisis en koning Filip vraagt ten einde raad aan Van Damme om premier te worden van ons land.

In een interview met ‘Deadline’ vertelt Van Damme nu over andere plannen: zijn allerlaatste actiefilm. In ‘What’s My Name?’ zal ‘The Muscles from Brussels’ zichzelf gaan spelen. Na een serieus auto-ongeval belandt hij in een coma. Wanneer hij weer wakker wordt, weet hij niet meer wie hij is. Door gevechten met tegenstanders uit het verleden, zal hij op zoek gaan naar zichzelf, klinkt het. “Ik wilde het toneel verlaten met een terugblik op mijn carrière, beginnende met ‘Bloodsport’, de film die me beroemd maakte.”

Na ‘What’s My Name?' plant Van Damme om op pensioen te gaan, verklapt de 61-jarige acteur. “Ik zeg alles af om weer in vorm te raken”, klinkt het. Wat dat betekent voor ‘JC1er’, moet nog blijken. Op zijn IMDB-pagina is alvast geen spoor van de reeks te bekennen. “Ik heb een kleine boot gekocht. Geen grote - dat is niets voor mij - maar ik wil er wel de wereld mee rondgaan en me ontspannen. Ik werk al mijn hele leven en leef al dertig jaar in hotels. Maar na dit, wil ik me ontspannen en van mijn leven en mijn familie genieten. Het leven gaat al zo snel voorbij.”

LEES OOK: