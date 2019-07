Jean-Claude Van Damme haalt gekke toeren uit in spotje dat geschreven werd door de kijkers MVO

19 juli 2019

09u00 9 Showbizz Jean-Claude Van Damme slaat de handen in elkaar met telecomprovider Orange, en is te zien in hun nieuwste reclamespotje.

Het Belgische publiek mocht beslissen van JCVD allemaal zou uitspoken in het clipje, wat wel heel bizarre, grappige beelden oplevert. In totaal namen maar liefst 17.201 Belgen deel. Orange Belgium slaagde erin om 1.677 inzendingen effectief in de spot te verwerken door creatief om te springen met het décor, locaties, personages, voertuigen acties...