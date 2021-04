Jean Bosco Safari: “Adoptieouders betaalden 200.000 frank voor mij”

TV Vlaamse nachtega­len Natalia en Helmut Lotti nemen het tegen elkaar op in 'De Container Cup’

15 april Twee Vlaamse nachtegalen vanavond in 'De Container Cup'. Dat is toch hoe presentator Pedro Elias het duel tussen Helmut Lotti (51) en Natalia (40) vanavond aankondigt. De twee verklaren flink getraind te hebben voor hun passage in het programma, maar vooral een zingende Lotti valt op.