“Je kan toch gewoon een gesprek over masturberen hebben?”: kleinzoon van ‘Baantjer’-acteur voor rechter om online misbruik van 3 minderjarigen

Twee van de drie vrouwen die aangifte hebben gedaan tegen de Nederlandse acteur Thijs Römer waren dinsdag aanwezig in de rechtbank. Het derde vermeende slachtoffer had ervoor gekozen niet aanwezig te zijn. De 21-jarige Nena, die vlak achter Römer zat in de zaal, vroeg de acteur of hij zich tijdens het voorlezen van haar slachtofferverklaring naar haar om wilde draaien. Daar gaf de 45-jarige acteur gehoor aan.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Rechtbanktekening van Thijs Römer. © ANP

De vrouw vertelde onder meer dat Römer haar zeven jaar geleden een berichtje had gestuurd op de avond dat ze naar een feestje voor 12 tot en met 16-jarigen ging. “Wel veilig thuiskomen hé, je bent nog een kuiken”, zou hij hebben geschreven. Berichten als deze maakten dat de vrouw Römer zag als vaderfiguur en verliefd op hem werd. Volgens het vermeende slachtoffer stuurde de acteur ook seksueel getinte berichten. “’Vinger jij jezelf weleens?’, vroeg je mij. En voor het geval je het niet wist: ik was 14 jaar!. Je hebt misbruik van mij gemaakt.” Op verzoek van de rechter reageerde Römer op het relaas. “Ik vind het erg dat ze zoveel verdriet en pijn heeft.”

Schadevergoeding

Eén van de andere drie vermeende slachtoffers liet haar verklaring voorlezen door haar advocaat. Ook zij zegt op minderjarige leeftijd veelvuldig seksueel getinte berichtjes, piemelfoto’s en video’s van Römer te hebben gekregen. Tot op de dag van vandaag zegt ze zich niet te kunnen openstellen voor mannen. Het derde slachtoffer wilde haar verklaring achter gesloten deuren doen. Alle drie de slachtoffers vragen nu om een financiële schadevergoeding van zo’n 4.000 euro tot 5.500 euro. De schadeclaims van de drie meisjes noemt de officier van justitie ‘alleszins redelijk’. “Die zijn echt bedoeld als vergoeding voor psychische schade.”

De 45-jarige acteur wordt ervan verdacht zich tussen 2015 en 2017 schuldig te hebben gemaakt aan online zedendelicten met drie meisjes die destijds minderjarig waren. Zo zat Römer met de vermeende slachtoffers in verschillende WhatsApp-groepjes. Eén van de drie vrouwen beweerde gedwongen te zijn foto’s, filmpjes en spraakberichten aan de acteur te sturen. De Nederlandse acteur ontkende dat sprake is geweest van dwang. Ook zei hij dat er geen seksueel getinte foto’s, filmpjes of spraakberichten zijn gemaakt of uitgewisseld.

Je kan toch gewoon een gesprek over masturbe­ren hebben? Zo van: hier is de clitoris, daar de vingers. Dat. Zwaarder is het niet Thijs Römer

WhatsApp-groepjes

In de groep in kwestie ging het vaak over seksueel getinte onderwerpen, stelde de rechter. Römer beaamde dat hij heeft ‘onderschat’ wat de gesprekken voor gevolgen zouden hebben. Ook gaf de acteur aan dat hij toen niet wist dat hij mogelijk iets strafbaars deed. “Je kan toch gewoon een gesprek over masturberen hebben? Zo van: hier is de clitoris, daar de vingers. Dat. Zwaarder is het niet.” De acteur vroeg de meisjes wel om de gesprekken te wissen. “Ik ben best een bekend persoon, dan is het niet zo prettig als dat in het openbaar komt”, zei Römer.

De meisjes waren ten tijde van de gebeurtenissen 14 tot en met 16 jaar oud. Römer was toen eind 30. “Ik vind nu dat ik wel een grens over ben gegaan. Zij was 14, ik veel ouder en ook nog een bekende acteur." Eerder verklaarde Römer tegenover de politie dat hij vond dat hij géén grens was overgegaan.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Zo kwam Thijs Römer dinsdag aan bij de rechtbank. © Brunopress

Serieuze impact

Römer zelf, die op dinsdag geen gebruik maakte van het laatste woord, geeft aan dat de zaak al een serieuze impact heeft gehad op zijn leven. Zo heeft zijn gezin het erg moeilijk met de hele situatie. Daarnaast is de Nederlandse acteur, die benadrukt niet te willen overkomen als slachtoffer, uit verschillende films geknipt. Al is zijn acteerwerk dus zo goed als gestopt waardoor ook zijn inkomstenbron vrijwel is opgedroogd.

Thijs Römer moet zich nu verplicht laten behandelen bij De Waag, een centrum voor forensische geestelijke gezondheidszorg. Dat was een van de eisen van het OM. De acteur stemde ermee in om zich te laten behandelen. Tijdens de zitting kwam naar buiten dat hij de afgelopen tijd al in gesprek is geweest met een psycholoog, iets wat hij eerder ontkende. De rechtbank doet uitspraak op 8 augustus om 13.00 uur.

LEES OOK: