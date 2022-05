“Je hebt maar één hart, hé”: al meteen tranen in eerste aflevering ‘Da’s dikke liefde’

Nog voor de eerste aflevering werd uitgezonden, was er al heel wat te doen om het nieuwe Play4-programma ‘Da’s dikke liefde’, waarin Lotte Vanwezemael en Servaas Bingé vier koppels met ongezonde gewoonten helpen om hun gezondheid, relatie en seksleven een boost te geven. “Dit is zo cliché”, klonk het onder meer. “Waarom moeten dikke mensen eerst afvallen vooraleer ze media-aandacht verdienen?” Vanwezemael verdedigde zich in ‘De Cooke & Verhulst Show’ al tegen de kritiek: “Ik snap dat mensen reageren omdat het een heel gevoelig thema is, maar soms denk ik ook: wacht het programma toch af. We doen dit echt met goede intenties, en het programma op zich is veel breder dan wat er nu al verschenen is.”