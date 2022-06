Je emo-fase is terug van nooit weggeweest: Green Day, Fall Out Boy en Weezer hielden halt in een enthousiast Antwerpen

Het zijn niet langer de snotneuzen van ‘American Idiot’ en ‘Sugar We’re Going Down Swinging’, de rockers van Green Day, Fall Out Boy en Weezer zijn intussen al doorwinterde vakmannen. Dat viel eraan te merken tijdens hun doortocht in Antwerpen. Het dak ging eraf, onder het toeziend oog van een vol Sportpaleis. Niet voor een bevallige verschijning zoals Dua Lipa eerder deze maand, wel voor een bende veertigers en vijftigers met gescheurde broeken en eyeliner. We vinden ze blijkbaar nog even leuk als in de nillies. De heropleving van de emo-muziek, zowel herkenbaar in het hernieuwde succes van oudere bands als de opkomst van nieuwe artiesten, is een wereldwijd fenomeen. Volgens experten is het deels ‘te danken’ aan de coronapandemie, die ervoor zorgde dat emoties van isolatie en vervreemding - waar dit legertje bands graag op teert - plots universeel herkenbaar werden.