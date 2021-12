“Je begint als vrouw met een hoofddoek sowieso onder nul”: dit is Loubna Khalkhali, de kersverse echtgenote van Adil El Arbi

TV Emotioneel eerbetoon aan kinderkan­ker­arts in ‘Hoe zal ik het zeggen?’

In ‘Hoe zal ik het zeggen?’ heeft Laurens op maandag een emotionele boodschap voor zijn behandelende arts, professor Yves Benoit. Elf jaar geleden werd bij Laurens een agressieve vorm van leukemie ontdekt. Gelukkig sloeg de chemobehandeling aan en is Laurens inmiddels kankervrij verklaard, maar de grote betrokkenheid van professor Benoit is hem altijd bijgebleven.

17 december