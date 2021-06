Jayne Mansfield, de pin-up die haar badwater verkocht: “Ze had een IQ van 160 en voedde 5 kinderen op"

CelebritiesHet tweede grootste sekssymbool na Marilyn Monroe in de jaren 50? Dat was Jayne Mansfield, ook wel het ‘slimste domme blondje’ van Hollywood genoemd. Ze was een vat vol tegenstrijdigheden: de eerste vrouw die naakt in een grote film te zien was en drie echtgenoten versleet, maar ook een moeder van vijf die viool sp,eelde, vijf talen sprak en er gewiektste marketingtrucs op nahield. Toch kende ze een berg schulden toen ze tragisch aan haar einde kwam in een vreselijk ongeval. Dochter Mariska (57), zelf bekend van ‘Law & Order’, voelt zich nog steeds nauw verbonden met haar beroemde moeder: “Ze was zoveel meer dan een seksbom.”