Jay-Z verpulvert record, Barack Obama genomineerd en een unicum voor ABBA: dit zijn de Grammy-nominaties

MuziekDe nominaties voor de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen zijn deze avond bekendgemaakt in Los Angeles. Onder meer Justin Bieber, Billie Eilish en Olivia Rodrigo haalden meerdere nominaties binnen. Ook de Zweedse groep ABBA, die dit jaar z’n comeback maakte, is voor het eerst genomineerd voor een Grammy Award.

The Recording Academy, de organisatie achter de Grammy Awards, kreeg het afgelopen jaar heel wat kritiek. Grote artiesten zoals The Weeknd en Drake noemden de organisatie corrupt en waren het niet eens met de nominaties. Daarom paste The Recording Academy de regels aan. Zo maakte de organisatie bekend dat er in de toekomst niet meer wordt gewerkt met geheime comités die alle genomineerden bepalen, om zo het gebrek aan diversiteit op te vangen. Daarnaast is er een wijziging binnen de categorie Album of the Year, een van de belangrijkste prijzen. Vanaf 2022 zullen alle mensen die hebben meegewerkt aan een genomineerde plaat, zoals producenten, liedjesschrijvers en gastartiesten, ook zelf worden genomineerd voor het beeldje. Eerder gold dat alleen voor medewerkers die aan minimaal 33 procent van een album hadden meegewerkt. Ook komen alleen platen voor die prijs in aanmerking die voor 75 procent uit nieuw materiaal bestaan, dat was voorheen geen regel.

Volledig scherm © AP

Olivia Rodrigo en Justin Bieber belangrijkste kanshebbers

Olivia Rodrigo is een van de belangrijkste kanshebbers bij de uitreiking van de Grammy Awards in januari. De pas 18-jarige popster brak dit jaar wereldwijd door en scoorde nominaties in de belangrijkste categorieën. Rodrigo kreeg zeven nominaties en maakt onder meer kans op een award voor haar plaat ‘SOUR’ in de categorie Album of the Year en met ‘Drivers License’ voor Song of the Year. Ook is ze genomineerd in de categorieën Best Pop Solo Performance, Best New Artist, Best Pop Vocal Album, Record of the Year en Best Music Video.

De artiest met de meeste nominaties op zijn naam is Jon Batiste, die kans maakt op elf Grammy Awards. De Amerikaanse jazzmuzikant is genomineerd in heel wat nevencategorieën. Ook Justin Bieber doet het verrassend goed. Hij verovert acht nominaties, net zoals Doja Cat en H.E.R. De Canadese zanger is in tegenstelling tot nieuwkomer Rodrigo reeds een gevestigde waarde in de muziekprijzen.

Eerste Grammy-nominatie ooit voor ABBA

ABBA heeft dan weer voor het eerst een Grammy-nominatie in de wacht gesleept. De Zweedse popgroep, die al bijna vijftig jaar bestaat, maakt met de single ‘I Still Have Faith In You’ kans in de categorie Record of The Year. Het nummer waarmee Agnetha, Björn, Benny en Anni-Frid genomineerd zijn, is afkomstig van hun meest recente album ‘Voyage’. Dit was de eerste nieuwe plaat van ABBA in veertig jaar.

Ook voormalig president van de VS Barack Obama is genomineerd voor een Grammy. Hij is genomineerd in de categorie ‘beste gesproken album’ voor zijn audioboek van ‘A Promised Land’, het eerste deel van zijn memoires. Nog een opvallende nominatie: ‘The Unofficial Bridgerton Musical’, een project van enkele creatievelingen op TikTok, maakt kans in de categorie ‘Best Musical Theater Album’.

Meeste Grammy-nominaties ooit voor Jay-Z

Jay-Z is dan weer de artiest met de meeste nominaties in de muziekgeschiedenis. Hij sleepte dit jaar drie nominaties in de wacht, waarmee de rapper nu in totaal 83 keer in aanmerking gekomen is voor de muziekprijzen. Jay-Z is genomineerd voor samenwerkingen met Kanye West en DMX. In totaal wist Shawn Corey Carter, zoals Jay-Z officieel heet, al 23 keer een Grammy-nominatie te verzilveren.

De 51-jarige rapper deelde het record van de artiest met de meeste Grammy-nominaties voorheen nog met producer Quincy Jones. Zij hadden tot voor kort beiden 80 nominaties op hun naam staan. Paul McCartney staat nu met 81 noteringen op de tweede plaats.

De Grammy’s worden op 31 januari uitgereikt in Los Angeles.

Dit zijn de belangrijkste nominaties van de Grammy Awards Record of the Year - Jon Batiste – ‘Freedom’ - Tony Bennett & Lady Gaga – ‘I Get a Kick Out of You’ - Justin Bieber f/ Daniel Caesar & Giveon – ‘Peaches’ - Brandi Carlile – ‘Right on Time’ - Doja Cat f/ SZA – ‘Kiss Me More’ - Billie Eilish – ‘Happier Than Ever’ - Olivia Rodrigo – ‘Drivers License’ - Silk Sonic – ‘Leave the Door Open’ - Lil Nas X – ‘Montero’ - Abba – ‘I Still Have Faith in You’ Album of the Year - Jon Batiste – ‘We Are’ - Tony Bennett & Lady Gaga – ‘Love for Sale’ - Justin Bieber – ‘Justice’ - Doja Cat – ‘Planet Her’ - Billie Eilish – ‘Happier Than Ever’ - H.E.R. – ‘Back of My Mind’ - Lil Nas X – ‘Montero’ - Olivia Rodrigo – ‘Sour’ - Taylor Swift - ‘Evermore’ - Kanye West – ‘Donda’ Song of the Year - Ed Sheeran – ‘Bad Habits’ - Alicia Keys & Brandi Carlile – ‘A Beautiful Noise’ - Olivia Rodrigo – ‘Drivers License’ - H.E.R. – ‘Fight for You’ - Billie Eilish – ‘Happier Than Ever’ - Doja Cat f/ SZA – ‘Kiss Me More’ - Silk Sonic – ‘Leave the Door Open’ - Lil Nas X – ‘Montero (Call Me By Your Name)’ - Justin Bieber f/ Daniel Caesar & Giveon – ‘Peaches’ - Brandi Carlilie – ‘Right on Time’ Best New Artist - Arooj Aftab - Jimmie Allen - Baby Keem - FINNEAS - Glass Animals - Japanese Breakfast - The Kid Laroi - Arlo Parks - Olivia Rodrigo - Saweetie Best Pop Solo Performance - Justin Bieber – ‘Anyone’ - Brandi Carlile – ‘Right on Time’ - Billie Eilish – ‘Happier Than Ever’ - Ariana Grande – ‘Positions’ - Olivia Rodrigo – ‘Drivers License’ Best Music Video - AC/DC – ‘Shot in the Dark’ - Jon Batiste – ‘Freedom’ - Tony Bennett & Lady Gaga – ‘I Get a Kick Out of You’ - Justin Bieber f/ Daniel Caesar & Giveon – ‘Peaches’ - Billie Eilish – ‘Happier Than Ever’ - Lil Nas X – ‘Montero (Call Me By Your Name)’ - Olivia Rodrigo – ‘Good 4 U’ Best Pop Vocal Album - Justin Bieber – ‘Justice’ - Doja Cat – ‘Planet Her (Deluxe)’ - Billie Eilish – ‘Happier Than Ever’ - Ariana Grande – ‘Positions’ - Olivia Rodrigo – ‘Sour’ Best Music Film - Bo Burnham – ‘Inside’ - David Byrne – ‘American Utopia’ - Billie Eilish – ‘Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles’ - Jimi Hendrix – ‘Music, Money, Madness: Jimi Hendrix in Maui’ - Various Artists – ‘Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)’

