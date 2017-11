Jay-Z: "Ontrouw kwam door moeilijke jeugd" DBJ LVA

Bron: The New York Times

In zijn vorige plaat smeekte Jay-Z zijn vrouw Beyoncé dat ze hem zou vergeven voor zijn overspel. Die plooien werden inmiddels gladgestreken en nu wil het muzikale duo zelfs samen een gezamenlijke plaat uitbrengen. “Er ligt heel wat muziek op de plank.”

Jay-Z en Queen B begonnen een heel aantal jaar geleden al aan dat nieuwe album, naar eigen zeggen als een manier om hun huwelijk te verstevigen. Dat proces werd onderbroken omdat Beyoncé eerst een nieuwe plaat uitbracht.

“We gebruiken het maken van kunst, en dus ook muziek, als een vorm van therapie”, verklaart de Jay-Z in The New York Times. Maar omdat Beyoncé tegelijker tijd ook met een solo-album bezig was, ging het gezamenlijke project even on hold. “Maar we hebben nog heel wat muziek op de plank liggen”, verklapt de 47-jarige rapper. Wanneer dat album er zal komen is nog niet duidelijk.

Overspel

Over waarom hij in het verleden Beyoncé had bedrogen, zegt hij dat het veel met zijn jeugd te maken had. Jay-Z leerde in de achterbuurt in Brooklyn waarin hij opgroeide zich af te sluiten van zijn emoties.

"Je zet jezelf in de overlevingsstand en wat gebeurt er dan? Je zet al je emoties uit", aldus Jay-Z. "Zelfs met vrouwen, je bouwt een muur om je heen. Bij mij zat dat diep. En dat leidt vervolgens tot allerlei andere zaken, zoals ontrouw."

De problemen in het huwelijk van Beyoncé en Jay-Z komen terug in de recentste albums van beide zangers. Volgens Jay-Z is het voor hen allebei soms ongemakkelijk om naar de muziek te luisteren. "Het was moeilijk, en we hebben er veel over gepraat. Maar je moet door die pijn heen. Het leed dat je zelf hebt veroorzaakt zien op iemands gezicht, dat is het moeilijkst."

Kanye West

In het interview heeft Jay-Z het ook over zijn moeilijke relatie met Kanye West. “Ik sprak onlangs nog met hem, gewoon om hem te zeggen dat hij als een broer is voor mij. Onze relatie is momenteel erg complex. We zijn allebei entertainers, het is zoals in competitie zijn met je grote broer. Ik hoop dat we later terugkijken op deze periode en er een hartelijk om kunnen lachen.”

EPA Kayne West