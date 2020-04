Jason uit ‘First Dates' is nog steeds single: “Op Tinder nemen ze afstand als ik zeg dat ik transgender ben” Jan Ruysbergh

13 april 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Cupido schiet niet altijd raak in het restaurant van ‘First Dates’: transgender Jason (21) uit Hoboken is nog steeds vrijgezel. “Galina en ik hebben wel nog eens afgesproken, maar wat ik zoek, vond ik niet bij haar”, zegt hij in Dag Allemaal.

“Daten is moeilijk voor het moment, hé”, zegt Jason. “Ik krijg bij mijn transitie tot man veel steun van mijn familie en vrienden, maar een vriendin zou een mooie extra zijn.”

En je hoopte dat ‘First Dates’ jou daarbij een handje kon helpen?

Ja. Ik had wel een wrang ­gevoel bij de opnamen. Het voelde alsof de makers mij in het programma stopten, gewoon om eens met een transgender uit te kunnen pakken. Maar intussen heb ik gezien dat er in elke aflevering wel iemand is die een groot geheim onthult, dus nu voel me ik me er beter bij.

Vertel jij makkelijk aan ­iemand die je leert kennen dat je transgender bent?

Zodra het kan, zeg ik het vlakaf, omdat ik echt eerlijk wil zijn, maar het is zoeken naar het juiste ­moment. En meestal is de reactie positief. Maar op Tinder, bijvoorbeeld, nemen mensen toch snel afstand. In ‘First Dates’ was mijn tattoo, waarin de eerste letter van mijn meisjesnaam zit, een goede aanleiding om het aan Galina te vertellen. Ik zeg liever niet hoe ik vroeger heette, want dat hoort voor mij bij het verleden.

Op je zeventiende begon je aan je transitie. Hoe ­reageerde je omgeving?

Mijn klasgenoten hebben dat direct geaccepteerd. M’n vader had het er wat moeilijk mee, maar ik heb hem meegenomen naar de psycholoog in Gent. Nu is hij supercontent, omdat hij mij ziet opbloeien. Nu nog op de geslachtsveranderende operatie. Die wordt wellicht uitgesteld door de coronacrisis, maar dat vind ik niet eens zo erg. In januari ga ik voor m’n studie event- en projectmanagement naar Canada. Daar kijk ik naar uit.

