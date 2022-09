Jason Momoa shockeert en scheert hoofd kaal voor het milieu: “We moeten stoppen met plastic”

Dat is even schrikken voor de fans van Hollywoodster Jason Momoa. In een Instagramvideo heeft hij namelijk zijn haren afgeschoren, om op die manier meer aandacht te vragen voor plasticvervuiling. “Geef me de vlechten even aan", begint hij in de video, waarna hij al snel zijn afgeknipte haren aan de camera toont. Vervolgens begint de kapster met het volledig afscheren. “Wauw nu voel ik pas de wind aan de zijkant van mijn gezicht", grapt hij. “Maar even serieus, we moeten echt stoppen met alle wegwerpplastic, zoals plastic flesjes, vorken en shit. Al deze komen in onze oceanen en zeeën terecht.”