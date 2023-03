Jason Derulo hint (eindelijk) op nieuw album

BV Danira Boukhriss en vriend Ward Kerremans poseren voor het eerst samen op première ‘Noise’: “Wij verstoppen elkaar niet, hoor”

Met trots wordt in de cinema Lumière in Mechelen de Netflixfilm ‘Noise’ voorgesteld. Een psychologische thriller waarin Ward Kerremans (35) - bekend van ‘Billie vs. Benjamin’ en ‘Grond’ - zijn eerste grote filmrol vertolkt. Heel wat bevriende BV’s komen hem en de andere castleden aanmoedigen. En ook Wards vriendin Danira Boukhriss Terkessidis (32) is van de partij. Tot op heden bleef het paar liever uit de spotlights, maar daar beslissen ze nu anders over: “Ik sta hier als een trotse vriendin”, aldus Danira.