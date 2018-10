Jasmijn Van Hoof is nu al helemaal klaar voor Halloween KDL

15 oktober 2018

13u58 0 Showbizz Voor Jasmijn Van Hoof mag het snel 31 oktober zijn. De 'Familie'-actrice is namelijk nu al helemaal klaar voor Halloween.

"Sinds begin september presenteer ik op RTV, samen met Maarten Cox, het weekendprogramma 'Living Plus'. Ik trek er zoveel mogelijk op uit om dingen te testen en naar aanleiding van Cocô Locô, het grootste Halloween festival van België dat op 31 oktober plaatsvindt in de Antwerpse Waagnatie, vond ik het een leuk idee om mezelf te laten opmaken", vertelt Jasmijn. De 'Familie'-actrice nam dan ook met veel plezier anderhalf uur lang plaats in de make-up stoel van het Brows & Beyond make-up team. "Naast de schmink, zorgen de steentjes voor de extra Halloween-touch. Ja, ik was onder de indruk en helemaal klaar voor Halloween en de party eind deze maand. Ik vond de maquillage zo mooi, dat ik ze er op heb gelaten en in de file had ik er heel wat bekijks mee", lacht Jasmijn.

Eind deze maand kan je de reportage - en de transformatie - van Jasmijn op RTV zien. Cocô Locô, het grootste Halloweenfestival van België, vindt op 31 oktober plaats in de Antwerpse Waagnatie. Het festival brengt een combinatie van kleurrijke carnival en onoverwonnen feestvreugde.