Jasmijn Van Hoof breekt met haar vriend: "Alsof ik een ledemaat kwijt ben"

29 mei 2018

06u00 1 Showbizz Jasmijn Van Hoof (27) is opnieuw vrijgezel. De actrice, die Stefanie speelt in 'Familie', en haar vriend Wout hebben enkele maanden geleden een punt gezet achter hun relatie.

"Het voelt aan alsof ik een stuk van mijn identiteit kwijt ben. Het was altijd Wout én Jasmijn. Ik maakte deel uit van een relatie. Nu is het alleen Jasmijn. Alsof ik een ledemaat kwijt ben", vertelt Jasmijn in Primo.

Een echte reden voor de breuk hebben Jasmijn en Wout, die twee jaar geleden een jaar lang door Centraal- en Zuid-Amerika trokken, niet echt. "Het is eigenlijk vrij organisch gebeurd. We zijn tot de conclusie gekomen dat we de allerbeste vrienden zijn, maar een keislecht koppel", lacht de actrice.