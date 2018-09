Jas van Meneer Spaghetti ('t is Albertóóó) is erfgoed Redactie

06 september 2018

00u00 0 Showbizz De originele kappersjas van Alberto Vermicelli, alias Meneer Spaghetti uit 'Samson' is op Open Monumentendag te bewonderen in het heemmuseum van Schelle. De jas is zondag het pronkstuk in een tentoonstelling rond persoonlijke erfstukken van bekende Schellenaren.

De zingende kapper mag dan wel zelf geen Schellenaar zijn, Studio 100 heeft wel zijn thuisbasis in de Antwerpse gemeente. "We zijn heel blij dat we een origineel stuk van 'Samson' in bruikleen hebben gekregen", zeggen de organisatoren van de tentoonstelling. "Het erfstuk zal worden tentoongesteld achter een glazen wand. Zelf even de jas van Alberto aantrekken, is dus niet mogelijk." De tentoonstelling vindt zondag plaats van 14 tot 17 uur in Peperstraat 48 in Schelle.