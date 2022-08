Jarno Boone warmt TOTZ-fans op: vrolijkheid zelve voor 5.000 man, thuis gekweld door zorgen om mama met kanker

“Zeg, let op voor die camera aan die hoge kraan, hé. En als ge hem toch tegen uw smikkel krijgt, blijf dan lachen want dan kom je héél dicht in beeld.” Vijfduizend man ligt in een deuk, en zingt geen minuut later ‘Laat de zon in je hart’ uit volle borst mee - van Willy Sommers, maar ditmaal met veel overtuiging gebracht door Jarno Boone. Verwittigen voor de ‘risico’s’ bij tv-opnames en tegelijk entertainen: zo warmt het West-Vlaamse opkomende tv-talent al zeven afleveringen lang de zeedijk van Westende op voor ‘Tien Om Te Zien’. “Vijfduizend man is veel, maar een groot publiek is echt mijn ding geworden. Dat is kicken”, zegt Jarno. Officieel geen presentator, artiest of stand-upcomedian, maar in volle performance wel een mix van die drie. “Publieksopwarmer zijn is een vak apart”, zegt de man die tot vijf jaar geleden nog stand-upcomedy in cafés deed en werd ontdekt door Rob Vanoudenhoven. “Iedereen komt voor degene nà jou, niet om jou te zien. Maar je moet wel iedereen meekrijgen. Die interactie aangaan met het publiek ging mij goed af, merkte ik. Rob vroeg me eens om in te vallen, en voor ik het besefte was ‘Wie wordt euromiljonair’ met Staf Coppens mijn eerste échte opwarming.”