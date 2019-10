Jarne uit ‘Love Island’ volgt hetzelfde dieet als Bart De Wever IDR

De Limburgse Jarne Baele (24) ging in het VIER-programma 'Love Island' op zoek naar de liefde. Die vond hij er helaas niet. Maar tijdens zijn deelname kwam hij ongewild wel zeven kilo bij... "En daarom besliste ik met het PronoKal-dieet aan de slag te gaan", zegt app-ontwikkelaar Jarne in TV Familie. Het dieet dus waarmee Bart De Wever liefst 58 kilo verloor.

Hoe kwamen die kilo’s er zo snel bij, Jarne?

Wel, je zag ons op tv bijna altijd water drinken en gezonde dingen eten, maar de opnamen liepen vaak uit tot midden in de nacht. Waardoor we honger kregen en nog een pasta aten of zo. ’t Kwam er dus op neer dat ik geregeld twéé stevige avondmaaltijden at. Langzaamaan begon ik mijn gezonde levensstijl overboord te gooien. Met alle gevolgen van dien... En dat wilde je dus niet zo laten. Zeven kilo erbij, ik vond dat veel. Ik voelde me echt te dik. Plus: ik werk als model, en dan kan je niet opdagen met een buikje, hé. Uiteindelijk kwam ik dus bij PronoKal terecht. Een efficiënt én gezond dieet. Ik ben nu een maand bezig en ben al vijf kilo kwijt. Ik hoop topfit te zijn tegen 20 oktober. Dan loop ik de marathon van Amsterdam.

PronoKal is een proteïnedieet. Kon jij je eetgewoonten vlot omgooien?

Ja, dat viel goed mee. Het is heel duidelijk wat je wel en niet mag eten. Ik kan ook altijd rekenen op de steun van de dokter en diëtiste, wat het extra aangenaam maakt. Ik zou nu nog graag vijf kilo kwijtraken. Als je ziet hoeveel Bart De Wever met dit dieet is vermagerd dan moet dat mij zeker lukken, hé. Ja, ’k heb er vertrouwen in. En omdat ik véél minder moet afvallen dan Bart De Wever, kan ik de verschillende stappen vlugger afwerken. Maar los daarvan: dit is echt een goeie manier voor iedereen die graag snel en efficiënt wil vermageren en het gezonde gewicht achteraf wil behouden.

Hoop je met een strakkere look ook je kansen op een tv-carrière te vergroten?

Dat mag altijd. Maar ik mag niet klagen, want ’k heb ondertussen al opnames gehad voor een nieuw tv-programma. Je hoort er later nog alles over. En in de liefde? In ‘Love Island’ mislukte het met Lotte. Tja, ik ben nog steeds single. Wie weet wat de toekomst brengt. Ik ben niet echt op zoek, maar bekijk het allemaal wat van op een afstand. Ik zal dat ene meisje wel tegenkomen, dat hoeft daarom niet onmiddellijk.