Jarige Koningin Máxima (50) vertelt in interview dat ze met een zwarte pruik op undercover bitterballen op café ging eten

Máxima vertelt tegen van Nieuwkerk onder andere dat ze vroeger wel eens met een vriendin door Nederland ging toeren. Omdat ze dat niet zomaar kon doen, ging ze daarvoor undercover. Zo vertelt ze dat ze wel eens met een zwarte pruik op in een café heeft gezeten en bitterballen heeft gegeten. Op die manier kon ze ook goed haar Nederlands leren. Op dit grappige detail na, werd er over de inhoud van het verjaardagsgesprek verder niks vrijgegeven, maar het is zo wel uitkijken naar wat ze nog verteld heeft.

Het is uitzonderlijk dat Máxima een uitgebreid tv-interview geeft. De laatste keer dat ze dat alleen deed was in 2011 in de NOS-documentaire ‘Portret van een Prinses’. Die werd gemaakt naar aanleiding van haar 40ste verjaardag. Twee jaar later werd ze ook nog eens kort voor de inhuldiging samen met aanstaand koning Willem-Alexander geïnterviewd. Nederland loopt storm voor dergelijke babbels, want toen koning Willem-Alexander in 2017 zijn vijftigste verjaardag vierde, ging hij in op een vraaggesprek met Wilfried de Jong en keken er zo’n 4 miljoen mensen naar zijn antwoorden.

Privéfoto

Máxima gunt trouwens niet alleen in het interview een ongewone blik in haar privé-leven. De koningin grasduinde ook in haar familie-album en stond een privéfoto af aan PostNL. Het postbedrijf brengt maandag op haar 50ste verjaardag een vel met vijf nieuwe Máxima-zegels uit. Daarbij zit ook één zegel met een foto, die in New York werd gemaakt in 1999, het jaar waarin ze Willem-Alexander ontmoette. Maud van Rossum, ontwerper van de postzegel, zag de foto tijdens een tv-toespraak van koning Willem-Alexander op de achtergrond in zijn werkkamer staan, vroeg en kreeg de toestemming om de foto te mogen gebruiken. Van Rossum liet weten dat Máxima de foto zelf een ‘prachtig, heel intiem beeld’ noemde.

Volledig scherm De privéfoto die een postzegel is geworden. © rv