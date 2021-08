Jarige Annie Geeraerts verdwijnt tijdelijk uit ‘Familie’: “Maar de Bomma blijft erbij horen”

Annie, die vijf jaar geleden opnieuw de liefde vond bij haar vriend Paul (90), vormt met Ray Verhaeghe (ook 95) het oudste soapkoppel ter wereld. Op dit moment staan ze niet op de set, want de opnamen liggen stil. Ook ‘Familie’ is een maand met vakantie. Maar na die zomerpauze wordt ze niet meteen weer in de studio verwacht. In de eerste twee opnameblokken, die elk vier weken duren, is ze helemaal afwezig in het verhaal. “Bij de start van het nieuwe seizoen zal ik daardoor zo’n twee maanden niet in beeld komen”, zegt Annie. “Geen probleem voor mij. Elke rol maakt een golfbeweging mee en krijgt soms wat meer en dan weer wat minder aandacht. Dat ben ik al 30 jaar gewoon. Sinds kort zitten er ook meer jongeren in de reeks en die moeten toch ook aan bod komen, hé? De wereld is tenslotte aan de jeugd. Die korte pauze op tv betekent echter niet dat mijn personage uit de reeks verdwijnt. De scenaristen hebben me verzekerd: ‘De Bomma gaat er bijlange nog niet uit’. Ik ben er dan ook gerust in.”