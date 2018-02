Jarenlange slaapstoornis bezorgt tv-gezicht Annick Ruyts hartproblemen en zwaar geheugenverlies HL

22 februari 2018

13u55

Bron: HL 0 Showbizz Tv-gezicht Annick Ruyts (54) slaakt een noodkreet: ze kampt al drie jaar met een zware slaapstoornis. De presentatrice van tv-programma's als ‘Grenzeloze liefde’ en ‘We are from Belgium’ deelde haar lijdensweg op social media en die blijkt als insomniapatiënte heel heftig te zijn.

“Na 3 jaar slapeloosheid ben ik vreemd genoeg een expert in slaaptips”, schrijft Annick. “Zij die wakker liggen, hebben de tips, zij die slapen, hebben ze niet nodig. Ik heb twee soorten nachten. Ofwel lig ik maar een paar uur wakker. Dat zijn mijn goede nachten. Ofwel ga ik om 23 uur slapen en weet ik om 1 uur dat het niets wordt. Dat zijn mijn witte nachten: de nachten waarin ik gewoon niet slaap. En het zijn er te veel. Ik krijg mijn kop niet stil.”

“Ik heb vanalles geprobeerd: yoga, ademhalingsoefeningen, wietolie (zonder THC), Valeriaan, het hele homeopathische gamma. Echte slaapmedicatie wil ik niet nemen, daar word je afhankelijk van. Dat is voor noodsituaties, als het echt niet meer gaat. Ik wil dit zelf oplossen. “Het is de menopauze”, zeggen ze. Kan, zeker. Maar ik heb twee maanden hormonen genomen en werd er alleen dik van. “Je moet gezond eten”, zeggen ze. Dat doe ik al jaren en sinds enkele maanden drink ik ook bijna geen alcohol meer. In de kerstvakantie deed ik een slaaponderzoek in het UZ. Dat wees uit dat mijn lijf wel slaapt, maar mijn hersenen niet. Die gaan gewoon door alsof ik aan het werken ben. Bijna geen diepe slaap en weinig REM-slaap. Ik ben officieel insomniapatiënte. Gevolgen op termijn: hartproblemen en heel zwaar geheugenverlies. Daar moet ik iets aan doen. Mijn volgende stap is mindfulness. In de hoop de knop te vinden om dat geraas in mijn hoofd uit te zetten. En gewoon te slapen.”