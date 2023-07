Jaren dakloos, ‘jong Doortje’ uit ‘FC De Kampioen’ en nazaat van Leopold I: de opvallendste Miss België-kandidates

BV Eline De Munck verovert wereld met haar hippe brillen: “Een bedrijf runnen met je ex, het heeft ook voordelen”

Wat acht jaar geleden begon als een klein brillenmerk is vandaag uitgegroeid tot een wereldwijde business. Met Odette Lunettes krijgt Eline De Munck (35) intussen voet aan de grond in onder meer de VS, Australië en Maleisië. In dit interview vertelt de onderneemster en voormalig tv-gezicht welke internationale sterren haar brillen dragen, hoe ze nog steeds moet opboksen tegen vooroordelen en hoe ze tot rust komt aan de zijde van haar echtgenoot, regisseur Michaël R. Roskam (50). “Ik vond dat ik niet genoeg talent had om te blijven acteren en zingen”