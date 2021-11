Jared Leto stuurde géén bizarre cadeaus aan ‘Suicide Squad’-collega’s: “99,9% van wat je leest is onzin”

FILM “Robin Williams mocht Hagrid niet spelen”: ‘Harry Pot­ter’-regisseur onthult strenge regel van J.K. Rowling

Voormalig ‘Harry Potter’-regisseur Chris Columbus (63) heeft een boekje opengedaan over de ‘alleen Britten’-regel van J.K. Rowling (56). De schrijfster wilde namelijk dat er alleen maar Britse acteurs in de film zouden deelnemen. “Mijn dochtertje, die een kleine rol had in de film, mocht niet spreken omdat ze Amerikaans was”, zegt Columbus.

11:29