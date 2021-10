Japanse prinses Mako gaat eind oktober trouwen

Mako, de oudste dochter van kroonprins Fumihito, en haar voormalige klasgenoot Kei verloofden zich in september 2017 en zouden eigenlijk al in november 2018 trouwen. Maar het huwelijk werd inmiddels diverse keren uitgesteld. Dat kwam onder meer door een ruzie over een studielening van de ex-stiefvader van Kei. Zolang die ruzie niet was opgelost, kon van trouwen volgens de vader van Mako geen sprake zijn. In april dit jaar gaf Kei aan te willen schikken met zijn ex-stiefvader. Het is onbekend of het conflict is opgelost