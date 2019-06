Janine Bischops opnieuw druk aan het werk na inzinking vorig jaar: “Ik heb mijn lesje geleerd” HL

22 juni 2019

Een zware vermoeidheid dwong haar vorig jaar een theatertour te annuleren, maar nu lijkt Janine Bischops (77) helemaal uitgerust. De actrice speelt in de nieuwe voorstelling ''t Strand van Sint-Anneke' en wordt tussendoor ook op de sets van 'Familie' en '#LikeMe' verwacht. Zomervakantie neemt ze niet, maar geen paniek: "Ik heb mijn lesje geleerd."

Van uitrusten is geen sprake meer. Janine repeteert momenteel volop voor ''t Strand Van Sint-Anneke', want die Antwerpse komedie gaat vrijdag al in première. "Een publiek in vakantiestemming is het leukste wat er is, want dan voel je je vanzelf ook zo", klinkt het op - hoe kan het ook anders - het strand van Sint-Anneke. "Zelf heb ik geen nood aan vakantie. Ik reis graag, maar na afloop kom ik altijd afgepeigerd thuis omdat ik alles wil bezoeken."

Dubbele boeking

"Hoe meer ik kan combineren, hoe gelukkiger ik me voel en hoe minder ziek ik word", zegt Janine. "Voor ''t Strand van Sint-Anneke' staan er 25 voorstellingen gepland. Dat is haalbaar, omdat die allemaal in het weekend zijn. Op weekdagen ben ik dus vrij en kan ik op de set van 'Familie' en '#LikeMe' staan. De makers van die twee series overleggen goed met elkaar, zodat ik geen dubbele boekingen heb."

Vorig jaar combineerde de actrice drie tv-programma's, maar dat bleek toen wat overmoedig omdat ze ook nog de theatertour 'Bischops & De Ridder' voorbereidde. "Ik raakte oververmoeid en kreeg bovendien een verkoudheid. Toen kon ik een hele tijd niet repeteren, waardoor ik een achterstand opliep. Ik vond het doodjammer, maar ik moest toen verstek geven voor die tournee. Gelukkig ben ik daarna hersteld. Ik heb mijn lesje wel geleerd en weet nu dat ik goed voor mezelf moet zorgen en niet te veel hooi op mijn vork mag nemen. Ik let ook meer op mijn gezondheid. Geen Janine meer in de lappenmand!”

Tickets via voor ''t Strand van Sint-Anneke' via fakkeltheater.be of 070-246 036.