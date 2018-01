Janine Bischops ontfermt zich over olifantenrusthuis Jolien Boeckx

10u34 2 VTM

Olifanten zijn Janine Bischops’ grote liefde en daar doet ze alles voor. De actrice zamelt geld in om een olifantenrusthuis in Frankrijk te openen. “Tot op hun allerlaatste dag moeten ze liefde en verzorging krijgen, net zoals de mens.” Binnenkort trekt ze naar daar.

Janine is meter van het project, geleid door twee jonge Vlamingen. “Zij redden zieke en oude olifanten uit de circuswereld, zodat ze in schoonheid van hun oude dag kunnen genieten. Ik ben in augustus al eens gaan kijken naar het verblijf en het zag er fantastisch uit”, zegt ze. “Volgende maand komen de eerste drie olifanten aan. Ik zal daar bij zijn, nadien ga ik een aantal keren per jaar naar het centrum. Ik ga er dan ook zelf de handen uit de mouwen steken: van de stallen uitkuisen tot het verzorgen van de dieren. Ik kijk daar ongelofelijk hard naar uit.” Het liefst van al zou ze het project ter plaatse zélf graag leiden. “Maar daar ben ik helaas wat te oud voor geworden en ik heb het hier nog veel te druk, met o.a. het spektakel ‘ZOO of Life’, mijn monoloog van Romy Schneider en Familie.”

VTM Janine Bischops maakt plezier op de set van Familie

Intussen zoekt ze hier in ons land wel sponsoring voor het project. Janine verkoopt armbandjes voor 2 euro en kalenders voor 14 euro. Wie haar en de olifanten wil steunen, kan mailen naar info@elephanthaven.com. Jean Bosco Safari is peter van het project.