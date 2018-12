Janine Bischops loopt schouderblessure op: “De pees is doormidden gescheurd. Dat komt nooit meer goed” JR

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Er staat de kijker nog veel meer te wachten dan het vertrek van Louise alleen. De kletterende ruzies tussen Marie-Rose en Brigitte bijvoorbeeld. “Zo leuk om te spelen!”, zegt Janine Bischops, die de rol van Brigitte vertolkt, in Dag Allemaal. Voor ’t eerst vertelt Janine ook over een bijzonder pijnlijk ongeluk dat ze opliep op een filmset, en de blijvende gevolgen daarvan. 

Martine Jonckheere zei het al in Dag Allemaal: “Er is met deuren geslagen op de set van ‘Familie’!” Gelukkig was dat in functie van het verhaal. “Ik heb me eens flink laten gaan, ja”, lacht Janine Bischops. “Iedereen schrok, want in het scenario stond die scène niet tot in detail beschreven. Maar ik ging er helemaal in op en ja, op een bepaald moment moest de rest van het decor heel hard zijn best doen om niet uiteen te vallen.” (lacht)

Je geniet echt van je rol in ­‘Familie’ hè?

O ja, na de brave Jenny uit ‘Thuis’ is het heerlijk om die gemene Brigitte te spelen. Ik noem haar de bitch der bitches. Wat een stout wijf! Maar ik krijg alleen maar goede reacties van de kijkers. En de makers van ‘Familie’ zijn precies ook wel content. Mijn rol was eerst maar voor een paar afleveringen voorzien, maar intussen heb ik weer een hele lading nieuwe scenario’s gekregen. En ik heb véél dialogen. Brigitte gaat dus nog niet meteen verdwijnen.

Hoop je dat ook Martine langer dan aanvankelijk gepland mag blijven?

O ja, dat zou ik geweldig vinden. Martine is een fantastische actrice en een heel fijn mens. Haar overleden zus Carmen was een goede vriendin en collega bij het NTGent, en zo kende ik Martine ook. Ik hoop echt dat ze mag blijven.

Je klinkt heel energiek en enthousiast, maar een tijdje geleden was je oververmoeid.

Ja, iets te veel hooi op mijn vork genomen, daar heb ik lessen uit getrokken. Ik ben geen twintig meer hé, en dat wreekt zich dan. Ik heb dus met spijt moeten afzeggen voor het theaterstuk ‘Bischops & De Ridder’ dat ik samen met Linda De Ridder zou gaan spelen (Danni Heylen is ingesprongen, ndvr). Maar het werd me allemaal even te veel. Er was niet alleen ‘Familie, want ik had net de musical ‘Zoo of Life’ achter de rug, er waren de opnamen voor de Ketnetserie ‘#Like Me’ en ik had net een heel knappe kortfilm gedraaid. Doordat er iets mis ging bij die opnamen, heb ik sindsdien veel pijn. En van pijn word je moe, heb ik ondervonden.

Wat is er precies fout gegaan?

Ik speel een vrouw die in een home verblijft omdat ze aan parkinson lijdt en beginnend dement is, en die wordt opnieuw verliefd. Die man wordt gespeeld door François Beukelaers. Op een gegeven moment kleden we elkaar uit omdat we willen gaan vrijen, maar de verpleegsters willen ons uit elkaar rukken. Wij spartelen tegen, maar een van die ‘verpleegsters’ heeft mijn rechterarm helemaal omgewrongen. 

Dat klinkt pijnlijk.

Dat was het ook. De pees op die schouder is doormidden gescheurd! Dat komt nooit meer goed. Ik heb lang getwijfeld om me te laten opereren, maar ik heb net besloten dat ik dat nu toch niet ga doen, want misschien wordt het nog erger. En gek genoeg heb ik sindsdien iets minder last. Een mens is toch een gek wezen, hé.

Het acteerplezier doet jou de pijn vergeten?

Zo is het. Het doet zoveel deugd dat ze dit oude vrouwtje nog zoveel vragen. Mijn carrière zit weer echt in een stroomversnelling en dat doet me veel plezier. Ik beleef echt een mooie oude dag.