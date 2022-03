Janine Bischops kroop door het oog van de naald: “Had ik een week langer gewacht, dan was het fataal geweest”

Film IN BEELD. ‘The Power of the Dog’ en ‘Ted Lasso' grote winnaars van de Critics Choice Award

Het was een druk weekend in het acteerwereldje. De Ensors, de BAFTA’s én de Critics Choice Awards. Die laatste werden zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de Verenigde Staten uitgereikt. Bij de winnaars geen al te grote verrassingen, met topprijzen voor ‘Power of the Dog' en ‘Ted Lasso’.

