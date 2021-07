Janine Bischops kreeg op de set van ‘#LikeMe’ last van druk op de borst: “In mijn japonneke naar het ziekenhuis, geschminkt en al”

“Ik heb vorige week twee stents gekregen", vertelt actrice Janine Bischops in Gazet van Antwerpen. “Ik was op de set van ‘#LikeMe’ toen ik druk op mijn borst voelde en de verpleger die daar was om ons op corona te testen, vertrouwde het niet.” En dus werd er een ambulance gebeld om Janine zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te brengen. “In mijn japonneke van mijn personage Titin ben ik naar het ziekenhuis gebracht, geschminkt en al. Mijn pruik had ik nog afgedaan, maar de rand van mijn haar wordt helemaal wit gespoten. Het zag er niet uit. De cardioloog zei de volgende dag: gisteren zag je er toch wat marginaal uit (lacht) .”

Ook vorig jaar kreeg de actrice het al even moeilijk. “Tijdens de lockdown heb ik eens een bloeddrukval gehad en ben ik thuis in de gang bewusteloos gevallen. Ik weet niet hoelang ik daar heb gelegen. Ik werd wakker in een plasje bloed met een grote bult op mijn hoofd. Dat is verschieten hè”, vertelt ze. “Dat was in augustus vorig jaar. Het was een warme dag, ik wilde vroeg gaan slapen om ‘s morgens teksten te leren. Ik wilde een fles bruiswater mee naar boven nemen, maar die lag op de grond naast me, net als mijn sacoche. Sinds er eens ingebroken is, neem ik die altijd mee naar boven. Ik weet ook nog dat ik konijn had gegeten. Ik eet heel graag konijn, zeker twee keer per week. Maar erna herinner ik me dus niks meer. Vroeger ben ik altijd gezond geweest en nu mankeer ik al eens iets. Dat zal de leeftijd zijn, maar ja, dat komt vast goed. Mijn huisdokter heeft eens gezegd dat ik 120 jaar word.”