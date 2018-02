Jani redt de dag bij Bartel in het Wild: "Ik heb een pincet mee!" EVDB

04 februari 2018

16u10 0 Showbizz Voor 'Bartel in het Wild' trok Bartel Van Riet deze week met Jani Kazaltzis naar een onbewoond eiland. Een hele uitdaging, maar soms ook wel handig, zo bleek.

Bartel Van Riet geraakte namelijk gewond tijdens het houtkappen. Een stuk hout bleef in zijn hand zitten en toen was het Jani to the rescue. Want Jani had een pincet mee! "Ook al zit je op een eiland, je wilt toch geen unibrow hebben, hé!", luidde het bij Jani.

Het volledige fragment bekijk je hieronder.