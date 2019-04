Jani moet hard werken aan zijn relatie: “Op een bepaald moment waren wij als vreemden voor elkaar” TK

13 april 2019

Bron: HBVL 1 Showbizz ‘Zo Man, Zo Vrouw’, ‘Matchmakers’, presenteren bij ‘Dancing With TheStars’... Jani Kazaltzis, Vlaanderens favoriete stylist, heeft er enkele razend drukke jaren opzitten. Maar nu hij 40 is geworden, wil hij wat gas terugnemen. Onder meer om zijn relatie terug op het juiste spoor te krijgen, want die heeft erg geleden onder het hoge werktempo.

Jani heeft jarenlang keihard aan zijn carrière getimmerd, en dat liet zijn sporen na. “Misschien heb toch wel spijt van één ding: ik ben zó hard voor mijn carrière gegaan dat ik te weinig tijd heb gemaakt voor de mensen om wie ik geef. Daar voel ik me schuldig over. Ik was constant bezig, waardoor ik heel veel vakanties, familiediners en feestjes heb moeten cancelen”, vertelt hij in Het Belang Van Limburg.

Ook zijn relatie leed daaronder. “Ik moet zeggen dat wij momenteel niet onze beste periode doormaken, en dat heeft inderdaad te maken met te veel werkdruk, zowel aan mijn kant als aan die van hem. Op die manier zijn de problemen tussen ons zich gaan opstapelen. Ik ben er met een psycholoog over gaan babbelen, omdat ik vond dat ik dat probleem moest aanpakken, en die zei me: ‘Mensen veranderen met de jaren, dus soms moeten liefdespartners mekaar weer opnieuw leren kennen.’ Niet dat hij en ik moeten werken aan onze liefde voor mekaar, want die basis is er. Maar we moeten mekaar wel opnieuw leren kennen, want op een bepaald moment waren we bijna vreemden voor mekaar.” Intussen gaat het wel weer wat beter. “Ik ben ervan overtuigd dat we op de goede weg zitten. Weet je, wat ik hier vertel, is helemaal niet zo uitzonderlijk. Integendeel: volgens mij gebeurt het in élke relatie. Soms gaat het goed, een andere keer weer wat minder. Niets om over te panikeren, zo lang je maar moeite voor mekaar blijft doen.”

Hij heeft ook nog nieuws: hij ziet een tweede seizoen ‘Dancing With The Stars’ niet zo zitten. Tenminste, niet als presentator. “Niet dat ik het niet leuk vond, hé. Ik zou het zo opnieuw doen. Maar toen ik iedereen zo zag dansen, dacht ik: ‘Shit, ik had liever dáár gestaan.’ Nu wil ik gewoon die dansvloer op, en ik hoop dat dat er ook van zal komen.”