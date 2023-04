Jani Kazaltzis ziet af in 'Blind Gekocht': "Eigenlijk wilden ze gewoon een groter huis naast hun huidig huis”

TV “Mijn collega’s worden regelmatig lastigge­val­len, maar ik nóóit”: Kabouter Klus-ac­teur geniet van de anonimi­teit

275 afleveringen op tv, 19 tournees door Vlaanderen en Nederland, 10 films en 5 albums. Aimé Anthoni kruipt al 26 jaar in het pak van Kabouter Klus, en toch wordt hij nooit herkend op straat. “Handig in de sauna”, glimlacht de acteur, de eerder deze week 75 jaar werd. Dat viert hij op het podium, want aan stoppen denkt Aimé nog lang niet. “Of ik zelf een klusser ben? Ik kan nog altijd geen kast van Ikea in elkaar steken.”