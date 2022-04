Jani Kazaltzis reageert op miljonairskoppel dat kritiek krijgt in 'Blind Gekocht': “Ik zou ook flippen”

TV Panden uit ‘Huis gemaakt’ lokken gemengde reacties uit: “Een badkamer op het gelijk­vloers? No way”

Dinsdagavond ging het nieuwe seizoen van ‘Huis gemaakt’ van start op VTM. Opnieuw krijgen negen koppels de kans van hun leven: een eigen huis winnen. De te renoveren panden lokken wel niet bij iedereen dezelfde enthousiaste reactie uit. Lien en Melvin waren in de wolken over het pand in Antwerpen. Alexia en Emiel moeten dan weer nog even wennen aan het huis in Boortmeerbeek.

6 april