Jani Kazaltzis over zijn hond Qozmo: “Met een juweel van 400.000 euro op de cover van Weekend Knack”

Dat de band tussen Jani Kazaltzis en zijn hond Qozmo erg innig is, blijkt uit het feit dat de stylist het vermijdt om de Franse Bulldog alleen te laten. “Ik laat hem nooit alleen", klinkt het. “Maximum een uurtje. Als ik werk is hij bij andere hondjes en ga ik hem daarna terug oppikken. Ik kan er echt niet tegen als ik weet dat hij alleen thuis zit. Dan wil ik naar huis.”

Qozmo is al de tweede Franse Bulldog van Jani. “Ik heb vroeger een Franse Bulldog gehad met mijn ex", legt hij uit. “Die heeft maar twee jaar geleefd en is heel ongelukkig aan zijn einde gekomen. Hij is in de lift gebleven en heeft zichzelf eigenlijk opgehangen omdat de les nog buiten de lift hing. Per ongeluk", klinkt het. “Toen wou ik geen honden meer, want ik heb daar zo hard van afgezien." Maar op restaurant kwamen Jani en zijn toenmalige vriend dan Qozmo tegen, en de vonk sprong over. De naam is afgeleid van Cosmopolitan, legt de tv-maker nog uit. “Maar dan met een Q, want dat moest."

Co-ouderschap

We ontdekken dat Qozmo niet van de ochtend houdt en het gelukkigst is als hij kan eten. Bovendien lijkt de hond volgens Jani sprekend op zijn ex: “Ze zijn allebei supergevoelig. Op mij lijkt hij niet zo veel. Ik moet ervoor zorgen en ben ook wel echt zorgend. Ik vind dat dus fantastisch om hem te verwennen. Nu ja, verwennen. Hij krijgt nooit eten uit mijn hand en komt alleen maar op de zetel liggen als z'n dekentje er ligt. Hij weet wel goed wat mag en wat niet." Jani deelt trouwens de voogdij over Qozmo met z'n ex-vriend. “We hebben geen vaste dagen ofzo, maar het wordt wel goed geregeld. Ik vind dat niet vervelend, we hebben die hond samen gehad, hé. En mijn ex is even zorgzaam als ik, misschien nog wat meer. Ik kan 'm dus met een gerust hart afgeven."

Volledig scherm Jani en Qozmo © Dieter Bacquaert

Fotomodel

Qozmo is bovendien een echt fotomodel. Niet alleen op de foto’s die Jani van z'n hondje neemt, staat hij te schitteren, maar ook op echte professionele fotoshoots. “Hij heeft al in Weekend Knack gestaan, heeft al met dure juwelen geposeerd", klinkt het. “Zijn eerste cover was de Black Edition van Weekend Knack. Toen had hij een juweel van 400.000 euro aan. En hij was een beetje ziek die dag, dus zijn snottebellen liepen een beetje over dat juweel. Hij heeft ook zijn eigen realityreeks. Hij heeft echt een karakter, hé. Hij is altijd net op het randje van slechtgezind. Ik vond het leuk om daar zo’n ‘typeke’ van te maken. Ik denk dat hij mij ook echt ziet als slaaf. Hij is alleen maar gelukkig als ik hem eten geef, is nooit gelukkig als ik hem ‘s morgens ga wakker maken. Ik moet hem constant verwennen om hem gelukkig te houden." En de hond heeft al een grote schare fans rond zich heen verzameld: “Op een gegeven moment wilden mensen allemaal op de foto. Met Qozmo. Gênant als je dan gaat klaarstaan voor de foto en beseft dat ze eigenlijk met Qozmo willen poseren." Ook bij de opnames van tv-reeksen wordt Qozmo altijd meegevraagd.

Het spreekt voor zich dat Jani z'n hond niet meer kan missen. “Ik zou het heel moeilijk hebben moest hij er niet meer zijn", geeft hij toe. “Dat is het vervelende aan een huisdier, hé. Je wil er een hebben, maar je weet ook dat er een einde aan komt, en dán wil je geen huisdier meer. Ik kan daar heel hard van afzien. Ik kan het me niet voorstellen dat hij niet meer op de zetel zou liggen of ik op een terrasje koffie met hem zou gaan drinken ... Het zijn die kleine dingen, hé. Zo'n hond geeft je echt heel veel liefde.”

Volgende week gaat Laurence langs bij Stephanie Planckaert.

LEES OOK: