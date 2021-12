Jani Kazaltzis openhartig over zijn pijnlijke outing: “Papa vroeg aan de dokter een pilletje voor mij”

Epstein pikte Bill Clinton met privéjet op in België

De Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein, die met zijn privéjet vaak celebrities vervoerde, pikte ex-president Bill Clinton in 2003 op in België, nadat die in de Antwerpse Waagnatie een galadiner had bijgewoond van de Hoge Raad voor Diamant. Dat blijkt uit vlieglijsten van de privéjet die werden gepubliceerd door Business Insider.

