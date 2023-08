Jani Kazaltzis krijgt in nieuw verbouwprogramma hulp van wederhelft Flip Kowlier: “Hij was stiekem grote fan van ‘Zo man zo vrouw’”

Royalty Prinses Laetitia, dochter van prinses Astrid, vertrekt naar Argentinië om studie voort te zetten

Prinses Laetitia, de jongste dochter van prinses Astrid (61) en prins Lorenz (67), vertrekt naar Argentinië. Ze gaat er enkele maanden studeren aan een universiteit in het kader van een uitwisselingsprogramma met haar universiteit in Engeland. Dit nieuws volgt op eerdere berichten over Laetitia’s betrokkenheid bij humanitaire projecten in Brazilië.