Jani Kazaltzis heeft alle vertrouwen in zijn relatie: "Seks in een zotte bui, daar ga ik mijn vriend niet zomaar voor dumpen"

14 april 2018

09u00

Bron: STORY 0 Showbizz Jani Kazaltzis is van vele markten thuis. De topstylist hielp half Vlaanderen aan een nieuwe look in 'All You Need is Jani' en 'Zo Man, Zo Vrouw', trad ver buiten zijn comfortzone in 'Jani gaat…' en presenteert met het gloednieuwe Matchmakers nu een kruising tussen 'Sorry Voor Alles' en 'Blind Date'.

In het programma worden vrijgezellen op date gestuurd zonder dat ze het zelf beseffen. Verborgen camera’s leggen alles vast en vanuit de studio praat Jani het geheel aan elkaar. De aanpak is heel anders dan in een realityshow en dat zorgde voor extra zenuwen. "Ik had me altijd voorgenomen geen studioprogramma te presenteren, maar dit plaatje klopte gewoon", vertelt Jani. "Technisch was het wel moeilijk, maar ik werd heel goed gecoacht door Mathias Coppens. En vanaf de tweede opnames werd ik steeds zelfverzekerder."

De singles beseffen niet dat ze op date zijn. Is dat een voordeel, denk je?

"Dat hangt af van persoon tot persoon, maar voor wie normaal op is van de stress tijdens een date, is dit ideaal. Omdat het onbewust gebeurt en er dus van zenuwen geen sprake is. De mensen geven zich volledig en maken volop grapjes, want het lijkt geen date. Pas als het klikt, wisselen ze nummers uit en daten ze verder. Ze kunnen dan ook een reis winnen. Zelf verwacht ik van twee duo’s dat ze een koppel zullen worden."

Waarom ben jij eigenlijk een goede koppelaar, denk je?

"Ik kan mensen goed inschatten en ze voelen zich snel op hun gemak bij mij. In het verleden heb ik ook weleens vrienden gekoppeld, weliswaar met wisselend succes (lacht)."

Gezinsuitbreiding

Net nu ben je ook te zien in een nieuw seizoen Shopping Queens. Ben je niet bang voor een overdosis Jani?

