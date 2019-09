Exclusief voor abonnees Jani Kazaltzis: “Dankzij een psycholoog hebben mijn vriend en ik weer oog voor elkaar” CD

03 september 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Met zijn schijnbaar aangeboren naturel op het scherm zou je het hem niet nageven, maar eigenlijk wilde Jani Kazaltzis (40) nooit voor de camera werken. Maar kijk, deze week start op VIER het twaalfde seizoen van zijn programma ‘Zo Man Zo Vrouw’. “Toch noem ik mezelf geen BV, maar een stylist en personality”. In Story vertelt Jani over de kantelmomenten in zijn leven.

KANTELMOMENT 1: “Mijn verhuizing van Limburg naar Antwerpen”

Toen hij 21 was, verhuisde Jani van het gezellige Waterschei in Genk naar het bruisende Antwerpen. “Dat was zowel voor mijn toenmalige vriend als om professionele redenen”, zegt hij in Story. “In Antwerpen zitten veel persbureaus en die heb ik nodig om kledij te ontlenen voor mijn stylings. Als ik niet naar Antwerpen was gegaan, zag mijn carrière er nu helemaal anders uit. Hoe getalenteerd je ook bent, de mensen die op je pad komen zijn heel belangrijk.”

Lag die verhuizing emotioneel moeilijk voor jou?

“Ik was er volledig klaar voor, maar het vroeg wel wat aanpassing. In Limburg praat iedereen tegen iedereen. Er heerst een soort huiselijke sfeer. Als mijn mama vroeger niet thuis was, ging ik gewoon bij de buren eten. Dat was heel normaal. Gelukkig had ik wel al wat vrienden wonen in Antwerpen.”

Had de plotse afstand een invloed op de band met je ouders?

“Die is zeker niet minder sterk geworden, integendeel. Ik stuur mijn mama nog elke ochtend en avond een berichtje. Met het ouder worden voer je ook andere gesprekken met je ouders. Ik ga bij hen aankloppen voor advies. Ik weet dat zij er altijd voor mij zullen zijn.”

Ze wonen wel de helft van het jaar in Griekenland...

“En dat gun ik hun volledig, ze hebben zo hard gewerkt! Nu beleven ze daar hun tweede jeugd. Ze zeggen dat ze zich jonger voelen – en eigenlijk zien ze er ook zo uit. Onlangs kreeg ik een foto doorgestuurd van een paprika die ze zelf hadden gekweekt. Keitrots waren ze (lacht).”

KANTELMOMENT 2: “De ontmoeting met mijn partner”

Twaalf jaar geleden leerde Jani in een discotheek zijn vriend kennen. “Ik ben op hem afgestapt, maar hij had nul interesse in mij. Hij wilde me zelfs zijn nummer niet geven. Daarom heb ik stiekem zijn gsm uit zijn zak genomen, en daarmee naar mezelf gebeld. Zo had ik zijn nummer, hè. Heel stom eigenlijk, maar ook grappig. Twee weken later kwam ik hem weer tegen, toen heb ik hem getrakteerd bij wijze van verontschuldiging. Die avond hebben we wél veel gebabbeld en nadien zijn we naar mekaar toegegroeid.”

