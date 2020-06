Jani Kazaltzis blikt terug op ‘De heren maken de man’ en zijn coming out: “De zender kreeg brieven van priesters” LOV

24 juni 2020

13u01 4 Showbizz In de YouTubereeks ‘Let’s Talk’ van influencer Dennis Van Peel heeft stijlgoeroe Jani Kazaltzis (41) openhartig gepraat over zijn coming out en hoe zijn debuut in het programma ‘De heren maken de man’ de televisiewereld destijds op z’n kop heeft gezet.

“Ik kwam met pruiken en naaldhakken thuis en toch vroeg mijn vader nooit of ik gay was. Ik zou niet liever gehad hebben dan dat hij het vroeg, maar hij deed het niet”, vertelt Jani. “Ik ben voor mijn seksualiteit uitgekomen met een brief aan mijn ouders. Ze hebben daar niet goed op gereageerd. Dat was vooral omdat ze dachten: ‘Oei, mijn zoon gaat een moeilijk leven tegemoet.’ Ze wilden mij beschermen.” Maar Jani werd wel geaccepteerd door zijn ouders en heeft nu een sterke band met hen.

Freaks

Jani vertelt ook over zijn televisiedebuut in ‘De heren maken de man’, en geeft toe dat daarin de stereotypes werden uitvergroot. “Ik zei heel vaak: mijn job was homo zijn. Toen vond ik dat niet erg, ik zat in een fase waar ik er niks om gaf. Ik wou zo gay mogelijk zijn. Ik heb een heel zware tijd gehad waarin ik bijna riep: ‘Ik ben homo!’, en wou voor mezelf opkomen.” Hij zegt ook dat er tegenwoordig meer visibiliteit is voor de LGBTQ-gemeenschap.

“De zender, toen Kanaal 2, kreeg brieven van priesters en geestelijken om ons van het scherm te halen. We waren satan, kregen veel kritiek en commentaar. Dat kan je je nu niet meer voorstellen, dat je haatbrieven krijgt als homo op televisie”, zegt hij. “Daarom was ‘De heren maken de man’ een succes, omdat iedereen dacht: what the fuck? We waren ook een beetje freaks, hé, die vijf janetten op tv. Ik vond dat fantastisch. Ik dacht: eat your shit.”

De volledige reeks, met getuigenissen van o.a. Joppe De Campeneere, is te bekijken op YouTube.